Житель Подмосковья выпил стеклоомывающую жидкость, перепутав ее с квасом, и попал в реанимацию. Об этом сообщается в блоге Домодедовской больницы.

Сделав глоток, 20-летний парень почувствовал жжение во рту от спирта. Он запил все водой и решил, что ничего страшного не произошло. Однако приятель настоял, чтобы молодой человек поехал в больницу.

Там его положили в реанимацию, сделали промывание желудка, поставили капельницу. Ему назначили активную инфузинно-дезинтоксикационную терапию, форсированный диурез, а также гастропротективные препараты для защиты слизистой желудка.

Медики напомнили, что стеклоомывающие жидкости часто содержат токсичные спирты — метиловый спирт, изопропиловый спирт. В большом количестве этанол представляют угрозу для жизни. Особенно опасен метанол: даже небольшое его количество может вызвать необратимую слепоту из-за поражения зрительного нерва или привести к летальному исходу.

При подозрении на подобное отравление самостоятельно промывать желудок нельзя — это может привести к непоправимым последствиям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.