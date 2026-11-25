Писатель и сценарист Андрей Кивинов станет ведущим программы о реальных преступлениях, связанных со спортом. Проект выйдет на федеральном спортивном канале, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Первый выпуск посвятят убийству олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина, которое раскрывали четыре года. В планах еще девять выпусков. Сейчас писатель ведет программу «Андрей Кивинов. Дело №…» на одном из городских каналов.

Автор литературной основы «Улиц разбитых фонарей», подполковник милиции в отставке, отмечает 65-летие. По его словам, новые технологии облегчили розыск преступников, но усложнили работу сценаристов: экранный сыщик должен раскрывать дела благодаря уму, а не камерам наблюдения. Кивинова также привлекают как бывшего оперативника к расследованию реальных дел, приостановленных еще в 1990-е годы.

«Через два-три месяца выходит новый роман, который называется „Поручитель, или Правила виноделов“. И вот там я как раз решил вернуться к своим персонажам „Убойной силы“: Васе Рогову и другим», — рассказал Кивинов.

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