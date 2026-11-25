Коммунальные службы Бронниц 25 ноября устраняют последствия снегопада. На площади имени Тимофеева бригада МБУ «Благоустройство» очищает лавочки и дорожки, чтобы жителям было удобно и безопасно гулять.

Все коммунальные службы Бронниц участвуют в уборке после снегопада. По состоянию на 13:40 25 ноября на площади имени Тимофеева работает бригада МБУ «Благоустройство». Дворники расчищают территорию лопатами, им помогают два трактора-погрузчика Bobcat.

Для механизированной уборки в городе также используют тракторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины и тракторы с навесным оборудованием — отвалами, щетками и роторами.

Работы на общественных территориях продолжаются в плановом режиме.

Автор текста, фото и видео — Ольга Антонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.