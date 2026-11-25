RT сообщил о перепродаже западного оружия с Украины в третьи страны

Западное оружие, «исчезнувшее» в боях на Украине, попадает в страны Африки и Южной Америки, сообщает RT . Издание ссылается на публикации СМИ, сообщения Службы внешней разведки России и данные экспертов.

По данным RT, международные компании в сфере кибербезопасности сообщали о торговых площадках в даркнете — скрытой части интернета. Там предлагали противотанковые комплексы NLAW и Javelin, а также барражирующие боеприпасы с доставкой в Европу и на Ближний Восток.

Издание также пишет, что после начала военных действий на Украине у наркокартелей Латинской Америки появились подводные беспилотные аппараты, легкие дроны с управлением от первого лица и ударные беспилотники на оптоволокне.

В 2025 году испанская полиция перехватила флотилию тяжелых дронов, совершавших ночные рейсы из Марокко. Беспилотники перевозили кокаин и гашиш через Гибралтарский пролив.

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