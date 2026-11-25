На новогодних каникулах в Петербурге пройдет премьера музыкального спектакля «Живые краски». Показы состоятся с 29 декабря по 4 января в концертном зале отеля «Санкт-Петербург», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Новый проект создателя телешоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского объединит около 20 персонажей из пяти известных мультфильмов, в том числе «Буба», «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль». По сюжету художник получает от Деда Мороза живые краски. Его рисунки оживают, а вместе с героями появляется антигерой, затаивший обиду на Мультимир.

Нетиевский назвал постановку «детским шоу со взрослыми технологиями».

Артисты будут работать не только на сцене, но и среди зрителей. Действие переходит из зала на сцену каждые 10 минут. Всего запланированы 12 показов.

Команда готовила спектакль больше 8 месяцев. Нетиевский лично искал новые спецэффекты на технических выставках в Европе и Азии. Декорации, костюмы и оборудование занимают 96 кубометров — полностью загруженную еврофуру.

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