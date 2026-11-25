Политтехнолог Михаил Павлив заявил о пополнении европейского криминалитета украинскими боевиками и обвинил элиты в заработке на наркотрафике, сообщает RT .

Павлив, родившийся в Донецке и работавший в украинской политике, утверждает, что европейские элиты не беспокоятся о безопасности граждан из-за доходов от незаконного оборота наркотиков.

«Украинские боевики пополняют ряды мафии и европейского криминалитета. На обычных граждан Европы всем плевать. Элиты это не беспокоит: они зарабатывают на этом наркотрафике. Окружение Зеленского получает на этом миллионы», — заявил Павлив.

Политтехнолог также сравнил возможное будущее Украины с судьбой частично признанного Косово. По его словам, через Косово шла перевалка наркотиков, а оттуда вывозили миллионы единиц неучтенного оружия.

Кроме того, RT пишет, что с 2022 года украинские элиты могли вывести на черный рынок сотни тысяч единиц оружия на сумму $1,9 млрд.

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