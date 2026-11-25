Анна стала мамой в восьмой раз в Наро-Фоминском перинатальном центре. Мальчик Роман родился весом 4850 граммов, мама и малыш уже выписаны домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медицинскую помощь Анне оказывала расширенная бригада акушеров-гинекологов и неонатологов. Такой состав потребовался с учетом акушерского анамнеза женщины и крупного веса плода.

«Каждые последующие роды у многодетных мам требуют особого внимания со стороны медицинских специалистов, поскольку возрастает риск развития осложнений. В нашем перинатальном центре созданы все условия для оказания медицинской помощи пациенткам группы высокого риска. В данном случае благодаря слаженной работе команды специалистов роды прошли благополучно, мама и малыш чувствуют себя хорошо», — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Анна поблагодарила медицинский персонал за профессионализм и заботу.

«Я благодарна всем медикам за их профессионализм, внимание и поддержку на каждом этапе. Я чувствовала себя в надежных руках и рада, что все получилось так, как я хотела. Не исключаю, что мы придем сюда еще раз», — поделилась Анна.

Подробнее о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Для будущих родителей также работает единый контакт-центр системы родовспоможения региона по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.