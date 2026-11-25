В столичном районе Хамовники продолжается возведение ледового Дворца спорта общей площадью около 80 тыс. кв. метров. Строительная готовность объекта на данный момент оценивается в 15%. Об этом рассказал руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, все подготовительные работы уже выполнены, сейчас идет устройство конструкций подземной части.

«На территории Олимпийского комплекса „Лужники“ по адресу: улица Лужники, владение 24, строение 2 возводится Дворец спорта. <…> Площадь 8-этажного здания составит порядка 80 тыс. кв. метров. Главным элементом комплекса станет большая трансформируемая ледовая арена примерно на 12 тысяч мест — при необходимости параметры площадки можно будет менять под различные форматы мероприятий. Помимо этого, в составе Дворца спорта предусмотрены тренировочное ледовое поле и музей», — приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Учитывая особенности участка — близость к Москве-реке и наличие водонасыщенных грунтов, — для здания выбрали свайноплитный фундамент. По этой технологии применяются буронабивные и железобетонные сваи, объединенные монолитной фундаментной плитой: такая конструкция обеспечивает равномерную передачу нагрузки на более глубокие несущие слои. Котлован разрабатывался под защитой двухъярусной распорной системы, а для ограждения использовался шпунт Ларсена.

Помимо двух ледовых арен — для тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию, а также для культурно-массовых и зрелищных мероприятий — в комплексе планируется разместить универсальный спортивный зал, залы силовой подготовки, просторные холлы и коммуникационно-рекреационные пространства.

В здании предусмотрены помещения для музея хоккейного клуба «Спартак», кафетерий, магазины спортивных товаров и сувениров, административные помещения и зал для проведения мероприятий.

Создание социальных объектов в Москве ведется в соответствии с целями и инициативами национального проекта «Инфраструктура для жизни».