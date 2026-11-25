В Раменском округе расчищают улицы от снега после циклона Wilka

Дорожные и коммунальные службы Раменского округа с четырех утра убирают снег, принесенный циклоном Wilka. На маршрутах задействовано около 60 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожные и коммунальные службы непрерывно расчищают улицы, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и передвижение пешеходов. В первую очередь убирают подходы и подъезды к социальным объектам, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

На основных дорогах и внутриквартальных проездах работают тракторы, погрузчики и комбинированные дорожные машины. Узкие пешеходные участки и дворы очищают бригады дворников с помощью роторной техники.

Сегодня на маршрутах задействовано около 60 единиц техники. Из них 20 тракторов расчищают проезды и пешеходные зоны, 19 комбинированных дорожных машин и один распределитель реагентов непрерывно обрабатывают и подметают дороги. Девять погрузчиков и экскаваторов готовят снег к вывозу, семь самосвалов вывозят его с улиц, два автогрейдера расширяют проезжую часть.

Уборкой и противогололедной обработкой тротуаров занимаются 213 сотрудников МБУ «Содержание и благоустройство». В территориальных управлениях работают еще 83 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.