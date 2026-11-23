Обширный инфаркт: что произошло с Никитой Джигурдой и как он себя чувствует сейчас

В материале РИАМО рассказываем, почему Никиту Джигурду госпитализировали, что с ним произошло до того, как ему стало плохо, и как он себя чувствует сейчас.

Никиту Джигурду госпитализировали с инфарктом

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Утром, 23 ноября, жена актера и шоумена Никиты Джигурды Марина Анисина сообщила, что ее мужа госпитализировали с инфарктом. Анисина рассказала, что в больницу Джигурду доставили около 9:30. Перед этим он испытывал сильную слабость, однако мог стоять на ногах и сам дошел до вызванной скорой помощи.

Известно, что актер до последнего отказывался от вызова бригады и на приезде медиков настояла его жена. Позже он сам записал видео, на котором рассказал, что перенес инфаркт на ногах и запрещал жене вызывать скорую — она позвонила медикам только тогда, когда он уже стал задыхаться. ЭКГ показала обширный инфаркт передней стенки сердца.

Как лечат Никиту Джигурду

Фото - © РИА Новости

Никита Джигурда был госпитализирован в кардиореанимацию Боткинской больницы. Врачи провели 65-летнему шоумену стентирование сосудов сердца, он находится в сознании. Стент — это устройство, которое помогает поддерживать стенки сосудов и сохранять нормальный просвет.

Почему у Джигурды начались проблемы со здоровьем

Фото - © РИА Новости

Шоумен не жаловался на здоровье. Он активно участвовал в съемках, а перед тем, как ему стало плохо, он ездил в Екатеринбург, где впервые в жизни играл в падел. После физнагрузки ему стало нехорошо. По информации Mash, 65-летний артист и раньше страдал гипертонией, однако после матча давление стало подскакивать до 230. Три ночи подряд он не мог уснуть, препараты не помогали привести показатели в норму. Сегодня утром состояние Джигурды резко ухудшилось.

Во время самой игры Джигурда выглядел бодро — на видео незаметно никаких проблем со здоровьем. Как рассказали Mash в екатеринбургском клубе Seven Six, артист приехал туда инкогнито с компанией, никто заранее не знал о его предстоящем визите. По словам сотрудников, на паделе Джигурда записывал небольшое интервью.

По словам Анастасии Волочковой, в Екатеринбурге Джигурда перенес микроинфаркт. Балерина утверждает, что там к нему приезжали медики, но он отказался от помощи и поехал в Москву с высоким давлением. В столице давление упало, а пульс повысился, после чего врачи госпитализировали его уже с обширным инфарктом.

Вышел на связь: что сам Джигурда рассказал о своем состоянии

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Из больницы Никита Джигурда записал небольшое видео, в котором сказал: «Сейчас уже все хорошо, я на ногах перенес инфаркт».

«Уходить не страшно, если суждено. Но я фаталист. Врачи говорят: „Удивительно, как вы выжили". Сказали, что мне повезло… Но, вроде, уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти», — заключил он.

В ролике он признается, что у него почти нет сил, благодарит всех, кто беспокоится о его здоровье. Также он добавил: «Мы в матрице. И она мне не нравится».