В Подмосковье троих нарушителей наказали за незаконное обращение с отходами

Трое нарушителей в Одинцовском и Дмитровском округах привлечены к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Нарушения выявили при участии полиции, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Московской области вынесло постановления о назначении административных наказаний за нарушения правил обращения с отходами в двух муниципалитетах. К ответственности привлекли трех человек.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что двух нарушителей задержали в Одинцовском округе. Вблизи деревни Новошихово остановили самосвал, перевозивший строительные отходы без электронного талона и разрешительных документов. В Звенигороде на 15-м километре Можайско-Волоколамского шоссе гражданин устроил свалку строительных отходов и отработанных автопокрышек.

В поселке Останкино Дмитровского округа полицейские пресекли попытку сброса техногенных грунтов. Совместная работа Минэкологии и полиции по пресечению нарушений правил обращения с отходами продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.