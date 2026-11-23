Памятник природы «Торфяное болото Озерское» в округе Шаховская получил дополнительную защиту: опубликовано постановление губернатора об установлении охранной зоны площадью 46,99 гектара, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Охранную зону памятника природы областного значения «Торфяное болото Озерское» установили постановлением губернатора Московской области. Ее площадь составляет 46,99 гектара.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов пояснил, что дополнительная защита необходима из-за антропогенного воздействия, в том числе заездов автомобилей вне существующих дорог и неконтролируемой рекреации.

«В самом памятнике природы и в его окрестностях существуют уникальные и уязвимые экосистемы — природный комплекс древнеозерной котловины, несколько видов смешанных лесов. Эти места отличаются большим видовым разнообразием», — рассказал Тихон Фирсов.

На территории памятника природы зафиксирован пальчатокоренник балтийский, или длиннолистный, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Московской области. Здесь также встречаются птицы из Красной книги региона: шилохвость, белый аист, дербник и луговой лунь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.