На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов говорили о реализации программы благоустройства в 2026 году, планы и подготовку общественных пространств к зиме. Глава региона отметил, что в Подмосковье будут формироваться новые пространства, в которых семьи с детьми, молодые люди и старшее поколение смогут отдыхать в комфортных и безопасных условиях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Это государственная программа. Во всех регионах идет благоустройство, и мы здесь задаем темп. Сегодня говорим о том, что сделано в части строительства, сдачи и содержания таких территорий. Раньше традиционно, когда говорили о парках, предполагали, что туда можно пойти на прогулку с ребенком, покататься на велосипеде и так далее. Сегодня же абсолютное большинство пространств подходят не только для летнего, но и осеннего, зимнего отдыха», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что через некоторое время начнутся большие каникулы. Многие местные жители в это время отдыхают в парках. Такие объекты должны соответствовать.

«Это большая чувствительная работа», — добавил губернатор.

В 2026 году в Московской области закончат работы по благоустройству 64 общественных территорий

В этом году в Московской области закончат благоустраивать 64 общественных территории. Среди них 10 парков. В их число входят уже запущенные «ЛиАЗ Парк» в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский округ, выиграл конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений), «Летний парк» в Малаховке (городской округ Люберцы), Центральный парк в Щелкове, парк на месте ДК «Потапово» (Павлово-Посадский городской округ), законченный раньше срока, парковая зона в ЗАТО Восход, Центральный парк культуры и отдыха в Люберцах (1-й этап сдали раньше срока). В 2026 году собираются ввести «Парк Авиастроителей» в Дубне, «Тимоховский парк» в Ленинском городском округе (1-й этап), Городской парк в Красногорске (2-й этап) и Парк культуры и отдыха в Жуковском (2-й этап).

Также подразумеваются 11 лесопарков. 7 из них уже принимают гостей, в том числе «Вишняковский лес» в округе Балашиха (2-й этап), лесопарк «Прибрежный» в муниципальном округе Истра, лесопарк «Волхонка» в Богородском округе, лесопарк на улице Неделина в Щелкове, лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском округе и так далее.

Среди 12 скверов есть тот, что на улице Октября в Реутове, «Блюдечко в Коломне» (выиграл конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений), сквер рядом с «РДК» в Талдоме, «Сквер Реутовских спортсменов» («Каштановый сквер»), сквер в микрорайоне Депо в Лобне, сквер «Журавли» в Ивантеевке и так далее.

Подразумеваются и 15 пешеходных зон, площадей. На 12 из них уже закончили соответствующие работы, среди которых проспект Победы в Ступине (победитель благоустройства малых городов и исторических поселений), проспект Ильича в Шатуре (1-й этап), площадь и сквер В. И. Ленина в Подольске, пешеходная зона на Заводском проезде во Фрязине, центральная площадь в Истре (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений), Октябрьская площадь в Орехово-Зуеве, «Богородский бульвар» в Ногинске, площадь Молодежная в Наро-Фоминске (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений), ул. Пожарского в Зарайске и так далее.

Среди 10 набережных: набережная Озера Стахановское в Электрогорске (Павлово-Посадский округ), Борисоглебского озера в Раменском (3-й этап), зона отдыха у р. Уча в Ивантеевке (округ Пушкинский), набережная пруда «Москвич» в Лобне, Барашкинский пруд в г. о. Химки, «Северные пруды» в Сергиево-Посадском округе (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений) и так далее.

В числе 6 функциональных зон есть те, что в парке «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе, парке «Ивановские пруды» в Красногорске, в городском парке Краснознаменска, парке «Ривьера» в Можайском муниципальном округе и так далее.

Благоустройство малых общественных территорий

В Московской области воплощается в жизнь программа по благоустройству малых общественных территорий. В нее включены 56 объектов. Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в прошлые выходные после окончания работ по благоустройству была запущена территория рядом с Барашкинским прудом в Химках. На протяжении нескольких лет местные жители обращались на «Доброделе» в связи с этим объектом.

В ближайшее время будет запущен сквер «Северный» в Луховицах, «Тимоховский парк» (1-й этап) в Ленинском, сквер «Мирабель» в Протвине, набережную р. Яуза в Мытищах, Пешеходную зону в микрорайоне Дзержинец городского округа Пушкинский, «Мемориальный сквер» в Люберцах. Еще в декабре собираются досрочно завершить масштабный проект — «Кореневский карьер» в Люберцах. Пляжная локация пользуется популярностью. По ней также было большое количество обращений со стороны местных жителей, добавил Хайкин.

«Также второй год у нас идет очень значимая программа по благоустройству малых общественных территорий — 56 в 2026-м. Так называемые скверы у дома. Например, во Всероссийском голосовании за сквер Текстильщиков в Волоколамске жители отдали почти 2 тыс. голосов, за „Ракушку“ в Бронницах — более 2,4 тыс., а за сквер „Привокзальная площадь“ в Луховицах — более 4,8 тыс.», — подчеркнул зампред правительства Московской области.

Планы по благоустройству в регионе на 2027 год

В 2027 году в Московской области собираются провести работы по благоустройству 62 объектов. Они порадуют больше 2 млн человек. Среди объектов 14 парков, 9 лесопарков, 20 пешеходных зон, 11 скверов, 3 набережные, 3 функциональных зоны в парках и 2 веломаршрута. На более, чем 20 объектах уже начали работы. Также в планах стоит благоустройство более 100 малых общественных территорий.

В числе самых знаковых объектов, включенных в программу, оказались: скверы «Юбилейный» и «Юность» в Химках, пешеходный маршрут по улицам Лажечникова, Лазарева и Святителя Филарета в Коломне, победители Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений — набережная реки Гуслица в Егорьевске, Советская площадь в Видном, территория у Молодежного центра «МИР» в Истре, набережная Дмитрия Донского в Коломне, исторический маршрут «Государева дорога» в Клину, Площадь Генерала Кузнецова в Яхроме (Дмитровский муниципальный округ), а также Советская площадь и Почтовая улица в городском округе Солнечногорске, лесопарки на Промышленной улице в Краснознаменске, «Юбилейный» в Электростали и так далее.

Суммарно в Подмосковье 225 парков. Прогноз по посещаемости на 2026 год — больше 100 млн (+10 млн, если сравнивать с 2025 годом). Территории соответствуют стандартам доступной среды для удобства инвалидов, женщин с детскими колясками и так далее.

Особенности подготовки парков и общественных территорий к зиме

Во время совещания поднимался вопрос подготовки парков и общественных территорий к зиме. В грядущем сезоне в Московской области запустят 48 катков с искусственном льдом. Среди них будут 5 новых — на площади Ленина в Жуковском, в лесопарке «Соколиная гора» в муниципальном округе Истра, парке «Раздолье» и Супоневе в Одинцовском округе, а еще Центральном парке в Щелкове. Все они должны иметь пункты проката, питания, уборные, зоны для хранения и так далее. Также в парках Подмосковья гостей будут принимать 68 лыжных трасс и 41 горка для тюбинга.

Хайкин рассказал, что все парки готовы к зимнему сезону. Туда наняты сотрудники. Зоны обеспечены техникой для уборки, ручными инструментами, противогололедными материалами и так далее.

Проводится работа по подготовке 48 катков с искусственным льдом. Они должны быть запущены к 1 декабря. Действует стандарт по обеспечению катков. В него входит белый лед, брендинг, заливочная машина, праздничное оформление, новый и полноразмерный инвентарь, подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

«Забронировать сеанс на катках можно через сайт sport.mosreg.ru и портал „Добродел“. Также с этого года контролировать очереди на катках будем с помощью камер с ИИ, чтобы распределять потоки», — добавил Хайкин.

В России реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его цель — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

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