Аделия Лапова, вошедшая в топ-20 конкурса «Мисс Россия», хочет после учебы в Петербурге устроиться в газовую компанию в Новом Уренгое. Она предпочитает месторождения офису, сообщает «Север-Пресс» .

Лапова учится на четвертом курсе Горного университета по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Еще в школе она сдала единый государственный экзамен по физике на 97 баллов. Ее мама — геолог, папа — строитель.

Первую заявку на конкурс девушка подала в 2024 году. Организаторы предложили ей похудеть: при росте 177 сантиметров она весила 75 килограммов. За год Аделия сбросила 17 килограммов и прошла заключительный кастинг в Москве.

«Я не исполнила свою мечту, не попала на „Мисс Вселенную“, но „Мисс Россия“ стала для меня мощным толчком. Я стала увереннее в себе, обрела новых подруг. Победила на конкурсах „Мисс Горный университет“ и „Мисс русская душа“, получила приглашения на съемки в Москве. Моя жизнь стала только лучше», — рассказала модель.

Вместе с подругой Лапова создала проект «Горни герлс»: девушки собрали более 150 тысяч рублей для детей-сирот. Сейчас Аделия сократила модельную работу, продолжает заниматься водным поло, улучшает английский и учит испанский.

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