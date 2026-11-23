«Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс Маркет» заявили, что базовые условия возврата не изменились. Универсальный штраф за отказ от одежды площадки не вводили, сообщает «Север-Пресс» .

Закон позволяет удерживать расходы на обратную доставку качественного товара, если покупателю не подошли размер или цвет. Такие списания уже встречаются в отдельных пунктах выдачи, удаленных регионах и для некоторых категорий товаров. За брак или несоответствие заявленным характеристикам продавец обязан вернуть полную стоимость без удержаний.

С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ о платформенной экономике. Покупатель может выбрать способ возврата качественной вещи: пункт выдачи, курьера или почту. Площадки обязаны указывать условия возврата в карточке товара. Деньги за брак должны вернуть не позднее 10 дней с момента оформления заявки.

«Вайлдберриз» также тестирует платную доставку в отдельных территориях и наиболее загруженных пунктах выдачи. Мера затрагивает жителей удаленных населенных пунктов и пока не носит массового характера.

Комиссии площадок для продавцов в некоторых категориях превышают 40%. Предприниматели закладывают расходы на логистику в стоимость товаров, что может вести к росту цен.

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