Хирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова экстренно прооперировали мужчину с опухолью толстого кишечника и острой кровопотерей. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила мужчину в критическом состоянии. Он долго игнорировал вздутие и тянущие боли внизу живота, хроническую усталость, потерю аппетита и веса. Поводом для вызова стали резкая слабость, головокружение и кровотечение.

Эндоскопическое обследование выявило распадающуюся опухоль толстого кишечника, которая сильно кровоточила. Врачи начали переливание компонентов крови и подготовку к экстренной операции.

«Мы удалили участок кишечника с новообразованием, затем хирургически соединили его части, восстановив проходимость и остановив кровопотерю. Операция прошла успешно», — рассказала заведующая хирургическим отделением № 2 Надежда Филимонюк-Смелкова.

Через сутки пациент начал активно двигаться, еще через несколько дней его выписали в удовлетворительном состоянии. По результатам гистологического исследования удаленной опухоли врачи при необходимости скорректируют дальнейшее лечение и наблюдение.

Медики призывают не откладывать обращение за помощью при потере аппетита, снижении веса и хронических болях в животе. Своевременное лечение помогает избежать осложнений, а регулярная диспансеризация — вовремя выявлять заболевания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.