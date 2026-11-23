Жительница Домодедова 65 лет перенесла экстренную операцию после потери сознания на улице из-за острого инфаркта миокарда. Врачи восстановили кровоток в артерии и спасли пациентку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина потеряла сознание по дороге в магазин. Бригада скорой помощи сняла кардиограмму и доставила ее в Домодедовскую больницу. Уже через 10 минут пациентка была в приемном отделении, а еще через три — в операционной.

«Мы выполнили коронарографию, которая показала, что у пациентки закрыта правая коронарная артерия», — рассказал врач отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Николай Несветов.

Миокард оказался без кровоснабжения. В этот же момент у женщины возникло нарушение сердечного ритма, потребовавшее электроимпульсной терапии — дефибрилляции.

После восстановления ритма врачи провели малоинвазивную операцию. Они устранили тромб с помощью баллонного катетера и установили в артерию два стента, полностью восстановив кровоток.

«Пациентка буквально на глазах стала чувствовать себя значительно лучше», — подчеркнул доктор.

Через два часа после операции женщина смогла присесть с посторонней помощью. Спустя сутки она находится в палате, самостоятельно передвигается и обслуживает себя. Этот случай показывает важность своевременной медицинской помощи и слаженной работы бригады скорой помощи и рентген-хирургов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.