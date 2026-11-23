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Подмосковные шорт-трекистки завоевали три медали на этапе Мирового тура

Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина из Московской области завоевали медали третьего этапа Мирового тура по шорт-треку, который прошел 20–22 ноября в Сеуле (Республика Корея), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете с результатом 2 минуты 37,895 секунды. В команде выступили Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина, представляющие областной центр олимпийских видов спорта в Коломне, а также Владимир Балбеков и Константин Ивлиев. Победили Нидерланды (2 минуты 37,610 секунды), бронзу взял Китай (2 минуты 38,069 секунды).

Аймалетдинова также стала бронзовым призером на дистанции 1500 метров с результатом 2 минуты 25,676 секунды. Золото завоевала спортсменка из Италии (2 минуты 25,393 секунды), серебро — представительница Южной Кореи (2 минуты 25,456 секунды).

Ранее на этом же этапе подмосковные шорт-трекистки завоевали бронзу в женской эстафете на 3000 метров.

Третий этап Мирового тура прошел 20–22 ноября в Сеуле. В нем участвовали команды Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.