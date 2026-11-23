Выявляемость рака на ранних стадиях в Подмосковье выросла на 14,1%

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, в Московской области с начала 2026 года составила 63,1%. Это на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рост ранней выявляемости рака в Подмосковье связан с повышением доступности первичной диагностики, онконастороженностью врачей, переоснащением медучреждений и профилактической работой.

«Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше возможностей для эффективного лечения и благоприятного прогноза для пациента. Поэтому одна из приоритетных задач — сделать диагностику максимально доступной для жителей Подмосковья. Для этого мы развиваем систему онкоскринингов, оснащаем медицинские организации современным оборудованием и регулярно проводим профилактические мероприятия, в том числе Дни открытых дверей в ЦАОПах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Женщины старше 40 лет, не проходившие маммографию в течение двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование. В 2026 году в регионе также ввели скрининг рака легких для курильщиков, а в репродуктивную диспансеризацию включили анализ на онкогенные типы вируса папилломы человека.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.