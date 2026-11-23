Матвей Дмитриев из Сергиево-Посадского колледжа стал вторым в компетенции «Оператор токарного станка» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «ТрудКрут». Соревнования прошли с 18 по 20 ноября в Челябинске, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Матвей Дмитриев представлял Подмосковье и Сергиево-Посадский колледж на конкурсе «ТрудКрут». В соревнованиях участвовали молодые специалисты из семи федеральных округов России. Студента готовил мастер производственного обучения Алексей Васильев.

В течение трех дней конкурсанты демонстрировали профессиональные знания и навыки в условиях, приближенных к реальному производству. По итогам испытаний Матвей занял второе место в компетенции «Оператор токарного станка».

Конкурс прошел в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного завершению 67-го трудового сезона Российских студенческих отрядов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.