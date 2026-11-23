Представители ягодных хозяйств Подмосковья смогут принять участие в X Международной конференции Ягодного союза 8–9 декабря в Москве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конференция объединит более 500 профессионалов ягодного рынка из России и стран СНГ: производителей, экспертов, представителей торговых сетей и компаний аграрного сектора. Региональные хозяйства смогут познакомиться с новыми технологиями, обменяться опытом и обсудить перспективы отрасли.

В Подмосковье выращиванием ягод занимаются более 20 хозяйств. Основная культура — земляника садовая, более известная как клубника. Также в регионе выращивают малину, голубику, вишню, смородину и крыжовник.

За два дня пройдут восемь тематических сессий. Участники обсудят экономику выращивания земляники и малины, технологии производства голубики и смородины, развитие нишевых культур, переработку и кооперацию, привлечение инвестиций и меры господдержки. Отдельное внимание уделят практическим кейсам и опыту международных экспертов.

Конференция состоится в отеле «Холидей Инн Сокольники» по адресу: Москва, Русаковская улица, 24. Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ягодного союза.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.