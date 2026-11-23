Больницы Московской области с начала 2026 года получили 19 рентген-аппаратов типа С-дуга стоимостью почти 245 млн рублей. Оборудование помогает контролировать точность манипуляций во время операций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые рентген-аппараты поступили в Мытищинскую, Клинскую, Одинцовскую, Красногорскую, Орехово-Зуевскую и другие больницы региона. Мобильные С-дуги позволяют получать изображения в разных проекциях, не перемещая пациента. Это особенно важно при операциях на позвоночнике, суставах и костях и других вмешательствах, требующих высокой точности.

«Аппараты типа С-дуга обеспечивают рентгенологический контроль непосредственно во время хирургического вмешательства. Медтехника востребована в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, урологии и других направлениях медицины. С начала года в больницы Подмосковья поступили 19 аппаратов типа С-дуга на общую сумму почти 245 млн рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Мытищинская областная клиническая больница получила два аппарата. Оба заменили устаревшее оборудование в травматологическом отделении.

«Оснащение операционных современной медтехникой — ключевой элемент повышения качества и безопасности медицинской помощи. Это инвестиция в клинические результаты: снижение рисков осложнений, сокращение времени операций и более предсказуемые исходы для пациентов», — рассказала главный врач больницы Ольга Мисюкевич.

По ее словам, новое оборудование также обеспечивает стабильную работу больницы, экономию ресурсов и возможность оказывать помощь по современным стандартам.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.