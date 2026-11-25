МВД России разъяснило порядок предъявления водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в электронном виде. Такая возможность появилась у водителей благодаря совместной работе МВД России и Минцифры России — сведения можно предъявлять сотрудникам полиции через многофункциональный сервис обмена информацией (мессенджер МАХ). Соответствующие изменения внесены в Правила дорожного движения постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2026 № 1088.

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение соответствующей категории или подкатегории, а также регистрационные документы на транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам).

С учетом изменений предъявление в электронном виде сведений из этих документов с применением двухмерного штрихового кода (QR-кода) при взаимодействии с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению таких документов. При этом полноценная реализация альтернативной возможности возможна исключительно при наличии устойчивой мобильной интернет-связи. Такие условия могут быть локально затруднены из-за отсутствия зоны покрытия Интернета на отдельных участках автомобильных дорог и населенных пунктов, в том числе при временном ограничении связи или технических работах.

В случаях, если предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией сведений из водительского удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортного средства невозможно, обязанность передавать для проверки сотруднику полиции эти документы на бумажном носителе сохраняется.

МВД России рекомендует водителям при управлении транспортными средствами иметь при себе водительские документы в бумажном виде. Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения законных прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи.