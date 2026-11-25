В Ленинском и Раменском округах предостерегли владельцев земли от свалок

Владельцы участков в Ленинском и Раменском округах получили предостережения после выявления признаков незаконного обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии Московской области выявили признаки нарушений природоохранного законодательства в Ленинском и Раменском округах. Поводом для выезда стали жалобы на незаконные свалки и сжигание отходов, поступившие на портал «Добродел».

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в селе Слобода Ленинского округа признаки размещения отходов обнаружили на двух участках, принадлежащих частному лицу.

В поселке Быково Раменского округа выявили признаки размещения отходов с последующим сжиганием на почве. Там также обнаружили источники выбросов в атмосферу, которые не числятся по этому адресу в государственном реестре объектов негативного воздействия. Этот участок также принадлежит физическому лицу.

По итогам выездного мероприятия обоим правообладателям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.