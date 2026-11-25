Журналистка Ксения Собчак сообщила своей аудитории, что вынуждена удалить из своего YouTube-канала несколько популярных выпусков. Роскомнадзор усмотрел в них признаки экстремизма.

Речь идет об интервью с недавно освободившимся из колонии блогером Хилми (Хильми Олейник), певцом Андреем Григорьевым-Апполоновым* и блогером Игорем Синяком*. Выпуски будут закрыты по требованию РКН.

«Дорогие зрители „Осторожно: Собчак“, я вижу впечатляющие просмотры, я вижу, что у вас есть огромный интерес и я понимаю его природу: живя в тяжелом учебнике истории иногда хочется полистать простые „Веселые картинки“ на продленке», — написала Собчак в Telegram-канале.

С решением РКН журналистка спорить не будет. Она напомнила, что ее команда живет и работает в России, они будут подчиняться законам. Собчак попросила прощения у зрителей.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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