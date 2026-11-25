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Ремонтные бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 24 мероприятия для стабильной подачи питьевой воды и отвода стоков в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Бригады Мособлводоканала продолжают восстанавливать коммунальную инфраструктуру Новоазовского муниципального округа ДНР и устранять технологические нарушения. За прошедшую неделю они провели 24 мероприятия на системах водоснабжения и водоотведения. Работы входят в программу восстановления коммунальной инфраструктуры новых регионов.

В селе Красноармейское специалисты заменили глубинный насос на скважине. Также бригады установили запорную арматуру диаметром 100 мм на участках системы водоснабжения ДРК и ПФРК, провели ревизию пожарных гидрантов и отремонтировали водопроводные сети.

На канализационной насосной станции № 2 промыли гидростаты и провели ревизию насосов. Кроме того, специалисты устранили канализационные засоры. Работы по обеспечению стабильного и безопасного водоснабжения и водоотведения в округе продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.