Хирург Воскресенской больницы Андрей Анатольевич Зверев объяснил, чем роботические операции отличаются от обычной лапароскопии. Основные различия связаны с изображением, управлением камерой и подвижностью инструментов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При обычной лапароскопии хирург видит плоское 2D-изображение на мониторе и мысленно восстанавливает глубину пространства. Два оптических канала роботической системы передают объемную 3D-картинку высокого разрешения, позволяя лучше различать ткани и мелкие детали.

Лапароскопическую камеру держит ассистент, а при роботической операции хирург самостоятельно управляет обзором с консоли.

«При роботической хирургии сам оперирующий хирург является и камерменом — он показывает себе именно то, что хочет увидеть, и с того ракурса, с какого ему нужно», — пояснил Андрей Анатольевич Зверев.

Прямые жесткие лапароскопические инструменты ограничивают движения в труднодоступных местах. Инструменты робота имеют больше степеней свободы и способны изгибаться до 570 градусов, позволяя работать в узких анатомических пространствах.

По словам Зверева, роботическая система также устраняет естественное дрожание рук. Это помогает сохранять точность при длительной монотонной работе — например, при наложении деликатного шва в глубокой полости, когда требуются десятки или сотни повторяющихся движений.

Робот не выполняет операцию самостоятельно: всеми действиями управляет врач. Объемное изображение, контроль обзора и гибкость инструментов помогают хирургу работать точнее, меньше травмировать ткани и ускорять восстановление пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.