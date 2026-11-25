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Дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за снегопада. По прогнозам синоптиков, он продлится до 20:00 25 ноября, может выпасть еще до 11 см снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь на 25 ноября на региональных дорогах Подмосковья работали 370 единиц спецтехники. Днем к уборке планируют привлечь около 460 машин и более 1 тыс. дорожных рабочих.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональной дорожной сети в ночь работали 370 единиц спецтехники», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.

Дорожные службы убирают снег механизированным способом и непрерывно обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. За 24 ноября они выполнили полный цикл уборки региональной дорожной сети протяженностью 14 тыс. км. С начала 25 ноября обработали уже 7,4 тыс. км дорог.

Перекрытий и ограничений движения на региональной сети нет. На наиболее сложных участках, находящихся на особом контроле, происшествий и затруднений движения не зафиксировали.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и учитывать погоду при планировании поездок. Во время снегопада важно быть особенно осторожными.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.