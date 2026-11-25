сегодня в 10:55

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» получила авторитетную автомобильную премию «Золотой клаксон» в номинации «Моторное масло года». Организатором ежегодного конкурса выступает издание «Клаксон», выходящее с 1990 года.

Победителей определяли сами автомобилисты в ходе открытого онлайн-голосования: участники выбирали лучшие марки машин, АЗС и бренды ГСМ. В номинации на лучшее моторное масло конкурировали более 20 производителей.

Продукция «Газпромнефть-СМ» регулярно получает награды на федеральных конкурсах. Компания производит широкий ассортимент — свыше 150 видов моторных масел, а также трансмиссионные жидкости, антифризы и тормозные составы. Продукция создается на базе собственных синтетических основ, а собственный научно-исследовательский центр позволяет проводить глубокие испытания и разрабатывать инновационные рецептуры.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев назвал эту награду свидетельством того, что стратегия компании была выбрана верно, так как приоритет отдается развитию технологий и разработке решений, отвечающих текущим потребностям рынка.

«Команда „Газпромнефть-СМ“ будет и дальше укреплять репутацию российских смазочных материалов как высокотехнологичных продуктов с высокой эффективностью», — подчеркнул Стародубцев.