Никакого секса и курения: Джигурда устроил скандал в больнице из-за запретов
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Актера Никиту Джигурду врачи заставили бросить курить после инфаркта, в больнице артист устроил скандал, сообщает Mash.
В среду Джигурду выписали из реанимации, а потом снова вернули туда.
Врачи предупредили артиста, что каждая затяжка повышает у него риск повторных приступов, тромбоза и внезапной сердечной смерти. Запрет для Джигурды стал самым болезненным ограничением: он бурно отреагировал на требования медиков, но позднее смирился и спорить не стал. Сейчас он не курит.
Еще актеру запретили заниматься сексом, пить алкоголь, а также под запретом тяжелые физнагрузки.
Сейчас состояние артиста оценивается как средней степени тяжести. Доктора провели коронарографию и установили ему стент. Давление пришло в норму, поэтому Джигурду перевели в кардиологическое отделение из реанимации. Его состояние постепенно стабилизируется.
В материале РИАМО рассказываем, почему Никиту Джигурду госпитализировали, что с ним произошло до того, как ему стало плохо.
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