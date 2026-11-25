В среду Джигурду выписали из реанимации, а потом снова вернули туда.

Врачи предупредили артиста, что каждая затяжка повышает у него риск повторных приступов, тромбоза и внезапной сердечной смерти. Запрет для Джигурды стал самым болезненным ограничением: он бурно отреагировал на требования медиков, но позднее смирился и спорить не стал. Сейчас он не курит.

Еще актеру запретили заниматься сексом, пить алкоголь, а также под запретом тяжелые физнагрузки.

Сейчас состояние артиста оценивается как средней степени тяжести. Доктора провели коронарографию и установили ему стент. Давление пришло в норму, поэтому Джигурду перевели в кардиологическое отделение из реанимации. Его состояние постепенно стабилизируется.

В материале РИАМО рассказываем, почему Никиту Джигурду госпитализировали, что с ним произошло до того, как ему стало плохо.

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