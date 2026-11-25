65-летнего Никиту Джигурду перевели в палату после операции на сердце. Его жена, олимпийская чемпионка Марина Анисина, рассказала, что состояние артиста стабильно, сообщает kp.ru .

Джигурда перенес обширный инфаркт на ногах. Врачи обследовали артиста и установили стент в суженный участок коронарной артерии, чтобы восстановить кровоток.

«Никиту вчера перевели из реанимации в палату. По показателям у него все стабильно. „Порозовел“, выглядит хорошо. Ему лучше, но нужно строго следовать рекомендациям докторов. Я очень благодарна врачам», — рассказала Марина Анисина.

Артист почувствовал себя плохо еще в Екатеринбурге: у него поднялось давление и появилось жжение в груди. 22 ноября он вернулся в Москву, но отказался от вызова скорой помощи. Утром 23 ноября Анисина заметила у мужа слабость и вызвала медиков.

По словам Анисиной, Джигурде уже разрешили вставать, но нагрузки пока запрещены. Сроки возвращения к работе неизвестны. Артист отменил поездку в Махачкалу на 29 ноября, где планировал выступить перед военнослужащими.

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