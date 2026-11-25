Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева считает пиаром идею Артемия Лебедева создать дизайн российских СИЗО. По ее словам, для реализации такого проекта нужны средства, которых нет, сообщает «Подъем» .

Меркачева отметила, что поддерживает идею об обновлении российских СИЗО, особенно тех учреждений, где содержатся женщины. Но, по ее мнению, изменения должны коснуться не только изоляторов, но и самих колоний, а на это сейчас нет средств.

«Хорошо, что есть это обсуждение, но это ничем не закончится. Чтобы их (СИЗО — ред.) переоборудовать, нужны средства. Этих средств нет. Получается, это какое-то шоу, что ли? Какой-то пиар?» — отметила Меркачева.

По ее словам, для серьезных изменений нужна «высшая воля», «а у нас происходит откат, наоборот, назад». Под «откатом» она понимает, например, уничтожение клумб на территории колоний, которые еще несколько лет назад были «практически повсеместно».

При этом Меркачева подчеркнула, что очень многое зависит от региональных начальников ФСИН.

Накануне Лебедев заявил, что его студия ищет консультантов для разработки нового дизайна СИЗО. Он хочет добиться того, чтобы фотографии из российских изоляторов показывали в качестве «примера человеческого отношения к людям».

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