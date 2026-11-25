Право поступать в вузы без экзаменов оставили только для победителей олимпиад

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который меняет порядок поступления в вузы победителей и призеров олимпиад, сообщает РИА Новости .

Согласно принятым ко второму чтению документа поправкам, поступать в вуз без вступительных экзаменов могут только победители олимпиад. Призеры получают другие льготы.

Например, они могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по тому предмету, по которому проводилась олимпиада, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.

Изменения коснутся олимпиад, проводимых начиная с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров соревнований, проведенных до 2025-2026 учебного года включительно, прежние правила сохранятся в течение четырех лет после проведения олимпиады.

Также принятый закон позволит оперативно вносить в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности сведений о лицах, имеющих право действовать от имени некоммерческих организаций без доверенности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.