сегодня в 18:29

Варшава предложила странам НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины, если они движутся в сторону альянса, сообщает газета «Известия» .

По данным Bloomberg, которое ссылается на источники, обсуждение инициативы носило предварительный характер. Некоторые страны поддержали предложение, однако участники не приняли никаких решений.

Поводом стал недавний инцидент с падением снарядов на территории Польши. Польская сторона заявила об их российском происхождении.

Посол России в Варшаве Георгий Михно 24 ноября отверг обвинения в причастности к инциденту. Он заявил об отсутствии доказательств и назвал происходящее проявлением русофобии.

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