Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
Варшава предложила странам НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины, если они движутся в сторону альянса, сообщает газета «Известия».
По данным Bloomberg, которое ссылается на источники, обсуждение инициативы носило предварительный характер. Некоторые страны поддержали предложение, однако участники не приняли никаких решений.
Поводом стал недавний инцидент с падением снарядов на территории Польши. Польская сторона заявила об их российском происхождении.
Посол России в Варшаве Георгий Михно 24 ноября отверг обвинения в причастности к инциденту. Он заявил об отсутствии доказательств и назвал происходящее проявлением русофобии.
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