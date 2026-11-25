Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что стремление к самостоятельности ведет к сатанизму*. На его слова обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Желание быть самостоятельным абсолютно, как будто бы ты сам себя родил, будто сам себя создал, будто сам себя держишь в этой жизни, будто ты источник этой жизни, а больше никого нет — это и есть сатанизм*», — указал Ткачев.

Как отметил священнослужитель, желание не зависеть ни от кого и бунтовать против вышестоящих чинов является признаком гордыни. А она, в свою очередь, стоит за всеми революциями, «майданами» и протестами на Болотной площади.

Андрей Ткачев привел в пример старуху из сказки Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке». По словам священнослужителя, в черновиках произведения указано, что героиня хотела быть папой римским вместо владычицы морской.

«Она хочет быть папой римским, а потом дальше Богом быть захочет», — указал Ткачев.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским.

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