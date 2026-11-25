Войска беспилотных систем — не только операторы БПЛА, но и все те, кто им помогает выполнить боевую задачу. Например, саперы, которые готовят снаряды для ударных дронов, водители, доставляющие им «птичек», боеприпасы и еду. Один из них Антон Неязов подписал контракт, не окончив учебу в колледже.

Студент Сибирского профессионального колледжа немного не доучился до конца, взял академический отпуск и отправился на СВО, где сейчас трудится водителем в войсках беспилотных систем.

Он отметил, что сначала их обучали в течение трех месяцев, большой упор был на тактическую медицину, чтобы помочь себе или товарищу при ранениях. Также обучали водить авто по бездорожью.

«Я занимаюсь подвозом, то есть обеспечение расчетов БК FPV-дронами. И, в первую очередь, это продовольствие, чтобы расчеты жили, работали, выполняли свои боевые задачи. При атаке FPV-дрона всегда стараемся в первую очередь его сбить, чтобы доставить груз и уберечь технику», — поделился Неязов.

Он добавил, что позднее вернется домой и доучиться, ведь ему осталось только сдать диплом, все сессии у него закрыты. Также молодой человек уточнил, что при наличие возможности хочет получить высшее образование и уйти на офицерскую должность.

Пока военные служат, об их семьях заботится государство. Дети бойцов СВО в зависимости от возраста могут рассчитывать на место в детском саду вне очереди, на бесплатные обеды в школе и секции, а дети старшего возраста могут в рамках действующих квот поступать в лучшие вузы страны.

Также оказывается социальная поддержка бойцам и их близким, предусмотрен ряд мер поддержки, включая специальные ипотечные программы и льготы.

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