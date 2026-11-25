На Щукинской МЦД отключили свет, не работают эскалаторы и турникеты

На станции Щукинская Московского центрального диаметра (МЦД) временно отключилось электричество, также не работают эскалаторы и турникеты, сообщили пассажиры «Осторожно, Москва» .

По словам сотрудников станции, пассажиры могут проходить без валидации билетов. На станции прибытия их обещают выпустить без блокировки транспортных карт.

В пресс-службе МЖД подчеркнули, что электричество отключилось сегодня в 16:47 из-за перебоев с напряжением от внешнего источника. На месте работает бригада энергетиков. На движение поездов происшествие не повлияло.

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