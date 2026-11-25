Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Воробьев поздравил коллектив вуза с праздником. Он напомнил, что власти совместно с МФТИ реализовали много успешных проектов, главный из которых — Физтех-лицей им. П. Л. Капицы, куда приезжают учиться ребята из всех уголков России.

«Родители отправляют своих детей, чтобы они жили и учились здесь, чтобы их наставляли лучшие преподаватели, которые разбираются в технологиях. Построить само здание несложно, но когда выстроено настоящее партнерство, когда уроки ведут выпускники Физтеха — это вызывает огромное уважение. Именно за такое сотрудничество я хочу сказать вам спасибо. Мы часто бывали на Физтехе, наблюдали за работой в лабораториях. И главное мерило в них — даже не само оборудование, а энергия, которая там чувствуется. Очень приятно видеть, что у ребят есть цели, задачи, амбиции. Желаю, чтобы каждый юбилей мы могли приводить новые примеры прорывных проектов и стартапов, которые делают нашу любимую страну сильнее», — отметил губернатор.

В торжественном мероприятии также приняли участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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