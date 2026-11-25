По итогам исследования агентства TelecomDaily «Индекс цифрового лидерства операторов связи» МТС заняла первую строчку рейтинга, набрав 8,58 балла из 10. Наивысшие оценки компания получила за технологичность и удобство цифровых сервисов, сообщает пресс-служба оператора.

Эксперты агентства и абоненты операторов «большой четверки» оценивали удобство, разнообразие и востребованность цифровых услуг — голосовые помощники, расшифровка звонков, шумоподавление, защита от спама и мошенничества, управление тарифом и расходами, подписки и видеосервисы.

В этой категории компания набрала 4,36 балла из 5, опередив остальных участников исследования.

Самым востребованным сервисом стала защита от спам-звонков — ею пользуются 39% респондентов. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). За защиту от спама и управление тарифом и расходами МТС получила по 4,48 балла из 5 — это лучшие результаты среди операторов, вошедших в исследование.

Респонденты также оценивали, насколько удобно цифровые функции связаны между собой и насколько просто пользоваться ими в одном приложении, не переключаясь между сервисами. 42% участников опроса считают, что именно у МТС самый широкий набор допфункций и цифровых сервисов. 37% назвали сервисы компании наиболее удобными, а 35% отметили, что оператор лучше других объединяет связь, приложение, подписки и допуслуги в единую экосистему. По этим двум критериям МТС получила высокие оценки — 4,36 и 4,42 балла.