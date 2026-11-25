Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Чибиса
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Российский лидер Владимир Путин досрочно снял арестованного Андрея Чибиса с должности губернатора Мурманской области, сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ появился на сайте правовой информации. Он подписан 24 ноября.
Ранее Чибиса задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении группой лиц более 39 миллионов рублей из бюджета областного Минстроя, растрате свыше миллиарда рублей на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск и незаконных валютных операциях.
В среду суд Москвы отправил экс-губернатора в СИЗО. Он пробудет там до 23 января.
Ранее адвокат Чибиса Руслан Закалюжный опроверг сообщения о признательных показаниях своего подзащитного.
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