Мещанский суд Москвы отправил Андрея Чибиса в следственный изолятор, отказав в домашнем аресте. Губернатора подозревают в хищении и растрате бюджетных средств. Адвокат Руслан Закалюжный опроверг сообщения о признательных показаниях, сообщает kp.ru .

Сотрудники правоохранительных органов задержали Чибиса у трапа самолета после перелета из Мурманска в Москву. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, подозрения касаются хищения более 39 миллионов рублей, растраты свыше миллиарда рублей на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск и незаконных валютных операций.

Руслан Закалюжный опроверг сообщения о признательных показаниях. По его словам, обвинения в валютных махинациях подзащитному не предъявили. После заседания защитник передал обращение губернатора к жителям региона.

«Я всегда работал в интересах Севера. Уверен, что мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам…», — написал Чибис в записке, которую озвучил адвокат.

Реконструкцию 18 километров дороги Апатиты — Кировск первоначально планировали завершить в 2025 году. Затем срок перенесли на 2027-й, а 29 октября 2026 года — на 2029-й. Следственный департамент МВД продолжает расследование. Параллельно силовики допрашивают первого вице-губернатора Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова.

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