В Коломенской духовной семинарии состоялась встреча с женами и матерями участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Женское движение „Единой России“», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе «Семейной гостиной» участницы смогли задать вопросы представителям духовенства и власти о социальной защите, психологической помощи и образовании детей, а также поделиться личным опытом и получить поддержку.

Региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что проект стартовал в 2022 году и встречи с семьями военнослужащих прошли во всех муниципалитетах Подмосковья.

«Встреча в рамках Православной гостиной проходит уже в 48-й раз. Когда мы только начинали, именно такие гостиные дали импульс изменениям в законодательстве по поддержке семей участников СВО. Женщины сами выступали инициаторами новых законов и указов, подсказывали, какая помощь нужна семьям и бойцам, вернувшимся с фронта. Сегодня наши встречи — это еще и возможность увидеть другие города, укрепить культурные связи», — отметила Мишонова.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава Коломны Виктор Верещагин подчеркнул, что главная задача — всячески поддерживать семьи бойцов, чтобы они чувствовали опору и не оставались наедине со своими трудностями.

«Я впервые участвую в такой встрече. В Коломну переехала почти два года назад и недавно вступила в „Женское движение Единой России“. Стала привлекать и других женщин, потому что общение очень важно. Когда человек совсем один, на нем быт и ребенок — справиться тяжело. Друг в друге мы находим опору», — поделилась супруга военнослужащего из Коломны Маргарита.

Православные гостиные регулярно проходят в Московской области при поддержке партии «Единая Россия». Эти встречи объединяют семьи участников СВО, помогают сохранить традиции духовности, укрепить связи между поколениями и создать пространство для доверительного общения. В Люберцах организацию мероприятия обеспечили местное отделение партии «Единая Россия», Люберецкое отделение «Союза женщин России» и администрация городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.