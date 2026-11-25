Жесткая и сильно хлорированная вода может усиливать сухость и раздражение кожи. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Ксения Шевченко, сообщает «Вечерняя Москва» .

Жесткая вода содержит соли кальция и магния. При взаимодействии с мылом они образуют нерастворимые соединения, которые могут оставаться на коже и усиливать стянутость. Хлор и хлорамины — соединения хлора с органическими веществами — также могут вызывать раздражение.

Особенно чувствительна к такому воздействию кожа с ослабленным защитным барьером, в том числе при атопическом дерматите, экземе и розацеа. Слишком горячая вода удаляет кожное сало и липиды, помогающие удерживать влагу. Врач рекомендовала умеренно теплую воду и отказ от резких перепадов температуры.

Для ухода подходят мягкие очищающие средства, а после умывания и душа — увлажняющий крем. Церамиды помогают поддерживать защитный барьер, гиалуроновая кислота — удерживать влагу. Частое умывание и агрессивное очищение могут усиливать дискомфорт.

Фильтры-умягчители снижают жесткость, а угольные фильтры могут уменьшать содержание хлора. Эффективность зависит от типа фильтра и состава воды. При этом вода — не единственная причина раздражения: важны уход и индивидуальные особенности кожи.

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