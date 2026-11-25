В одном из московских клубов полицейские накрыли вечеринку с транс*-мигрантами из стран ближнего зарубежья, сообщает Mash .

Люди собрались на закрытую вечеринку. В клубе тусовку для «своих» организовали в честь дня рождения одного из друзей, но торжество скоро посетили и силовики в масках.

Полицейские задержали 12 транс*-гостей из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Все они находились в России с нарушениями миграционного законодательства и оказывали интимные услуги. Их выдворят из страны.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.