Участники опроса Авито Путешествий, которым умные фильтры помогли быстрее изучить отзывы о жилье, оценили экономию времени в среднем в 19 минут, сообщает gorod55.ru .

За последний год 44% опрошенных самостоятельно искали жилье для отдыха. Чаще всего этим занимались респонденты 25–34 лет — 51%, реже всего — старше 65 лет: 29%. По данным опроса, поиск занимает у омичей в среднем около двух часов.

Больше всего времени у 47% участников уходит на отбор вариантов по цене, датам и расположению. Пожилые респонденты чаще других тратят основное время на уточнение деталей у хозяина, а молодые люди 18–24 лет — на проверку условий оплаты и отмены бронирования.

Умные фильтры Авито Путешествий используют большие языковые модели: они анализируют отзывы гостей и выделяют тезисы о чистоте, шуме, общении с хозяином и соответствии описанию. Пользователь выбирает тему и видит нужные фрагменты. С такими фильтрами знакомы 88% опрошенных, которые читают отзывы при выборе жилья.

Среди участников старше 65 лет 17% отметили экономию от получаса, 15% не заметили изменений, а 5% стали искать информацию дольше. Онлайн-опрос 10 000 совершеннолетних россиян прошел в ноябре 2026 года.

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