сегодня в 17:28

Москва отвергла обвинения Таллина в попытке поджога оборонного предприятия и предупредила об ответных политико-дипломатических мерах, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги. Поводом стали обвинения в адрес России и намерение эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с 1 декабря 2026 года. Министерство назвало обвинения бездоказательными.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов России и законных прав граждан нашей страны», — заявили в МИД России.

Ведомство также обвинило Эстонию в предоставлении воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на Северо-Запад России и попытках блокировать движение российских грузовых судов в Балтийском море.

Военный эксперт Иван Коновалов отметил, что реакция Москвы остается дипломатической. Директор Центра развития профессиональных компетенций «Карьера» Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Зарецкий считает вооруженное столкновение маловероятным. По его оценке, возможные ответные шаги России затронут экономику, в том числе экспорт и импорт.

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