В Казани вновь расследуют дело об изнасиловании студентки врачом
Верховный суд Татарстана оставил в силе разрешение отменить прекращение дела об изнасиловании Алины Нурмухаметовой. Бывшая студентка обвиняет врача Давлетшина Р.Г., сообщает inkazan.ru.
По словам Нурмухаметовой, 11 июня 2021 года врач предложил подвезти ее после практики, но отвез в лес у поселка Боровое Матюшино и изнасиловал. Она утверждает, что позднее он предлагал деньги за отказ от заявления.
Следствие возбудило дело 21 июня 2021 года в отношении неустановленного лица, а 21 сентября прекратило за отсутствием события преступления. В 2026 году прокуратура выявила недостатки расследования: следствие не допросило важных свидетелей, не исследовало должным образом предметы и не учло прежнюю судимость врача.
1 июля Лаишевский районный суд разрешил отменить постановление о прекращении дела. 6 октября Верховный суд Татарстана отклонил жалобу защиты.
«На суде даже не представился», — сообщила Нурмухаметова о новом следователе.
По ее словам, очная ставка 23 ноября не состоялась из-за неявки другой стороны, новую дату ей не назвали.
В 2011 году кардиохирург с такими же именем и фамилией получил девять лет колонии за изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Минздрав Татарстана отказался раскрыть сведения о трудоустройстве Давлетшина, сославшись на защиту персональных данных.
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