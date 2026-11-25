По словам Нурмухаметовой, 11 июня 2021 года врач предложил подвезти ее после практики, но отвез в лес у поселка Боровое Матюшино и изнасиловал. Она утверждает, что позднее он предлагал деньги за отказ от заявления.

Следствие возбудило дело 21 июня 2021 года в отношении неустановленного лица, а 21 сентября прекратило за отсутствием события преступления. В 2026 году прокуратура выявила недостатки расследования: следствие не допросило важных свидетелей, не исследовало должным образом предметы и не учло прежнюю судимость врача.

1 июля Лаишевский районный суд разрешил отменить постановление о прекращении дела. 6 октября Верховный суд Татарстана отклонил жалобу защиты.

«На суде даже не представился», — сообщила Нурмухаметова о новом следователе.

По ее словам, очная ставка 23 ноября не состоялась из-за неявки другой стороны, новую дату ей не назвали.

В 2011 году кардиохирург с такими же именем и фамилией получил девять лет колонии за изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Минздрав Татарстана отказался раскрыть сведения о трудоустройстве Давлетшина, сославшись на защиту персональных данных.

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