В ноябре 2026 года семье в Новосибирске нужно около 3500–4000 рублей на базовые продукты на неделю. В 2010-м аналогичный набор стоил примерно 1500–1800 рублей, сообщает atas.info .

В набор для сравнения вошли курица, крупы, хлеб, кисломолочные продукты, чай, сыр, колбаса, яйца, овощи, фрукты и зелень. За 16 лет заметно выросли цены как на мясо, так и на растительную продукцию.

Килограмм куриной тушки подорожал с 85–95 рублей в 2010 году примерно до 250 рублей. Курица остается самым доступным мясом из перечисленных в сравнении. Говядина на кости раньше стоила 180–200 рублей за килограмм, а теперь, по данным Новосибирскстата, цена превысила 1050 рублей — рост более чем в пять раз.

В 2010 году картофель, капусту и морковь продавали по 15–20 рублей за килограмм. В конце 2026-го морковь и лук стоят 60–80 рублей. Бананы подорожали с 30 до 130–150 рублей за килограмм.

Изменился и ассортимент: покупателям доступны десятки видов растительного молока, в том числе кедровое местного производства, и готовая кулинария. Продукты также можно заказывать онлайн.

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