В Москве предложили стратегию развития некоммерческого сектора до 2036 года

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» прошел Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России», приуроченный к 25-летию партии. Он собрал около 600 лидеров НКО, волонтеров, гражданских активистов, представителей советов сторонников, парламентариев, ветеранов СВО, спортсменов и экспертов профильных ведомств и грантовых фондов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В видеообращении к делегатам Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что в исторической победе партии на выборах в Государственную Думу немалая заслуга ее сторонников, которых насчитывается уже более миллиона.

«При вашем непосредственном участии развивается сеть центров поддержки гражданских инициатив. Успешно действует образовательный проект „Университет НКО“. Эти институты помогают общественным организациям получать необходимые знания, находить единомышленников, продвигать свои идеи и добиваться конкретных результатов. Такая ежедневная работа по укреплению так называемого „третьего сектора“ исключительно важна для нашей партии», — заявил он.

По его словам, победа на выборах возлагает на партию особую ответственность перед избирателями.

«Рассчитываю, что сторонники партии, общественные организации, гражданские активисты примут самое деятельное участие в реализации Народной программы, продолжат предлагать новые решения, участвовать в общественном контроле, помогать нам оперативно реагировать на актуальные запросы», — сказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что сегодня с партией сотрудничают более 11 тысяч НКО. Под эгидой сторонников партии для них действуют центры поддержки гражданских инициатив, проходят «Добрые встречи» с общественниками, юридические консультации, обучение в «Университете НКО» и многое другое.

«В свою очередь партнерские некоммерческие организации и гражданские активисты каждый день участвуют в решении задач, которые являются приоритетами „Единой России“ и государственной политики в целом. Это помощь семьям участников спецоперации и ветеранам, поддержка инвалидов, работа с многодетными семьями и молодежью. Вместе мы быстрее выявляем проблемы людей и находим самые эффективные решения», — подчеркнул он.

Многие предложения сторонников становятся законодательными инициативами партии и государственными решениями, отметил секретарь Генсовета. В их числе продление на 10 лет пониженных тарифов страховых взносов для социально ориентированных НКО, повышение порога обязательного аудита до пяти миллионов рублей, учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа (19 апреля).

«Рядом с партией всегда были люди, разделяющие наши ценности и готовые работать на общий результат», — заметил он.

Владимир Якушев напомнил, что сторонники внесли особый вклад в формирование Народной программы: только через сайт естьрезультат.рф они направили более 500 тысяч предложений. В предварительном голосовании «Единой России» участвовали более пяти тысяч сторонников и почти полторы тысячи представителей НКО.

«Институт сторонников открывает дорогу тем, кто готов брать на себя ответственность. В ходе всей предвыборной кампании „Единая Россия“ чувствовала поддержку своих давних и надежных партнеров: профсоюзов, казачества, ветеранских и поисковых организаций, всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих», — сказал Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета дал поручение НКО и советам сторонников «Единой России» в регионах принять участие в экспертном сопровождении и контроле за выполнением Народной программы. Он заверил, что партия продолжит укреплять статус института сторонников в своей структуре.

Председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что уже выполнено 87% предложений общественников, вошедших в резолюцию Форума-2025. Ключевыми направлениями работы стали расширение финансовой помощи НКО, защита исторической правды и повышение безопасности некоммерческого сектора в интернете.

Говоря о финансовой поддержке некоммерческого сектора, парламентарий сообщила, что за последние пять лет объем финансирования в федеральном бюджете вырос в 1,6 раза, а в 2027 году — с учетом поправки «Единой России» ко второму чтению — увеличится еще больше, а общая сумма поддержки превысит рекордные 488 миллиардов рублей.

Завершением форума стало принятие резолюции, в которой стоит задача по разработке федеральной стратегии развития сектора СОНКО до 2036 года. Документ планируется подготовить совместно с Минэкономразвития РФ. Отдельный блок документа касается внутреннего развития института сторонников, в том числе масштабирования спортивного марафона «Сила России».

Председатель регионального совета сторонников подмосковного отделения «Единой России» Александр Легков отметил, что всероссийский марафон «Сила России» уже охватил два миллиона человек.

«Спорт объединяет быстрее любых заявлений — на старт выходят и ветераны СВО, и молодежь, и многодетные семьи, и общественники, с которыми Совет сторонников очень дружит. Будем и дальше продолжать выстраивать здесь системную работу», — рассказал Александр Легков.