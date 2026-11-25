Врач-онколог Центра амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы Рустам Камилович Керемов рассказал, как проводят пункцию и почему она не ускоряет рост опухоли, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пункция, или тонкоигольная аспирационная биопсия, — это забор клеток из образования для цитологического исследования. Врач вводит тонкую иглу под обязательным контролем УЗИ, чтобы получить материал из нужной зоны, не затрагивая здоровые ткани. Метод используют для изучения образований молочной и щитовидной желез, увеличенных лимфоузлов.

Процедура занимает несколько минут. Прокол сопоставим с внутримышечным уколом, поэтому анестезия обычно не нужна. При низком болевом пороге применяют местную аппликационную анестезию. Место прокола молочной железы не требует швов — достаточно стерильного пластыря.

Пункцию назначают не при каждом уплотнении: врач учитывает данные УЗИ, плотность и структуру образования. Если отдельных клеток недостаточно для диагноза, проводят более инвазивную трепан-биопсию — берут столбик ткани для гистологического исследования.

«Миф о том, что опухоль после пункции начинает расти быстрее, не имеет под собой абсолютно никаких научных оснований. Опухоль растет по своим внутренним биологическим законам, и тонкая игла на этот процесс никак не влияет», — пояснил Рустам Керемов.

По словам онколога, многолетняя мировая и российская практика подтверждает безопасность метода: тонкая игла не оставляет путей для распространения опухолевых клеток, а прокол не стимулирует рост. Одного УЗИ недостаточно для назначения серьезного лечения — нужно установить природу клеток. Доброкачественный узел наблюдают по протоколу, при злокачественном начинают лечение без промедления.

Большинство новообразований на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому важны диспансеризация и профосмотры. В Одинцовской областной больнице и поликлиниках по месту прикрепления в программу входят ежегодная флюорография, осмотр гинеколога с мазком на цитологию для женщин, уролога — для мужчин, маммография для женщин старше 40 лет раз в два года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.